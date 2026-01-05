Обезьяна, которая встала первой: найден самый древний предок человека

Фото: www.globallookpress.com/Ottfried Schreiter

У науки появился самый убедительный кандидат на роль первопроходца.

Ученые все ближе подбираются к моменту, когда человек впервые выпрямился. Новое исследование утверждает: существо, жившее семь миллионов лет назад в Африке, уже умело ходить на двух ногах — и, возможно, стоит у самого истока человеческой эволюции. Об этом пишет Daily Mail.

Ключевой поворот в истории человека

Переход от передвижения на четырех конечностях к хождению на двух ногах считается одним из решающих этапов эволюции человека. Прямохождение освободило руки, изменило строение таза, позвоночника и мышц, а со временем — повлияло на развитие мозга, инструментов и культуры.

Долгое время ученые спорили, когда именно произошел этот переход — и кто был первым, кто сделал шаг вверх.

Древняя находка из сердца Африки

Окаменелые останки существа, известного как Sahelanthropus tchadensis, были обнаружены более 20 лет назад в пустынных районах Чада — в регионе, который сегодня выглядит негостеприимно, но миллионы лет назад был покрыт лесами и водоемами.

Возраст находки — около семи миллионов лет, что почти совпадает с предполагаемым моментом эволюционного расхождения линий человека и современных шимпанзе.

Уже тогда форма черепа вызвала споры: его основание было расположено так, будто голова крепилась вертикально к позвоночнику — возможный признак прямохождения. Но этого было недостаточно, чтобы поставить точку в дискуссии.

Новые кости — новые ответы

Теперь исследователи представили анализ костей конечностей, который, по их словам, дает прямые доказательства способности к двуногому передвижению.

Особое внимание ученые уделили бедренной кости. В ней обнаружен характерный костный выступ — место крепления подвздошно-бедренной связки. Эта связка играет ключевую роль в стабилизации тела при стоянии и ходьбе, предотвращая заваливание назад.

У современных людей она развита особенно сильно — и у четвероногих обезьян ее просто нет.

Кроме того, в окаменелостях зафиксирован естественный «скрут» бедренной кости, который помогает ногам располагаться под телом — еще одна адаптация к прямой походке.

Кто он был на самом деле?

По словам исследователей, Sahelanthropus не был «человеком» в привычном смысле. Его мозг по размеру напоминал мозг шимпанзе, а значительную часть времени он, вероятно, все еще проводил на деревьях — добывая пищу и спасаясь от хищников. Но на земле он уже мог передвигаться на двух ногах.

Ученые описывают его как «двуногую обезьяну», сочетающую древесный образ жизни с наземной походкой — своеобразный переходный этап между мирами.

Двуногость — не скачок, а медленный путь

Авторы исследования подчеркивают: прямохождение не возникло внезапно. Это был длительный процесс, в ходе которого поведение и анатомия постепенно менялись.

Такое существо могло чередовать лазание по деревьям с передвижением по земле — именно эта гибкость могла дать эволюционное преимущество.

Споры не утихают

Несмотря на новые данные, не все ученые готовы признать Sahelanthropus прямым предком человека. Ранее критики указывали на особенности черепа и крепления мышц шеи, которые, по их мнению, говорили о передвижении на четырех конечностях.

Однако новое исследование отвечает именно на эти сомнения, смещая фокус с черепа на функциональную анатомию конечностей — то, что напрямую связано с движением.

Что это значит для истории человечества

Если выводы подтвердятся, Sahelanthropus tchadensis станет самым древним известным гоминином, обладавшим признаками прямохождения.

А значит, история человека начинается раньше, чем мы думали — и первый шаг вверх был сделан существом, которое все еще очень напоминало обезьяну.

