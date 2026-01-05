Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист на собственном опыте убедился, что определенный посыл обладает огромной силой и может как ранить, так и помочь исцелиться.

Иллюзионист Сергей Сафронов поделился личной и глубоко эмоциональной историей, связанной с борьбой с онкологическим заболеванием, во время премьеры шоу братьев Сафроновых «Повелители волшебства». В разговоре с 5-tv.ru артист признался, что именно в тот период жизни особенно остро нуждался в вере в чудо.

По словам иллюзиониста, он на собственном опыте убедился, что слова обладают огромной силой и могут как ранить человека, так и помогать ему исцеляться.

«Когда я заболел онкологией, я как никто нуждался и жаждал веры в чудо. И я знаю, что словом можно, как навредить человеку, так и исцелить. Это я знаю наверняка», — отметил он.

Ключевую роль в восстановлении шоумена сыграл его лечащий врач, которого иллюзионист назвал настоящим волшебником. Артист рассказал, что одна фраза, сказанная специалистом, кардинально изменила его внутреннее состояние.

«Мой врач тому доказательство и тому самому подтверждение, что главный волшебник. Когда я уходил из кабинета, он мне сказал фразу, которая вылечила меня молниеносно. Он сказал: „Сергей, с этого момента ты больше не болеешь. Ты выздоравливаешь“. И прекрасная фраза, с которой я вышел, думая, что у меня уже не онкология, а просто насморк», — сказал артист.

К тому же Сафронов отметил, что после этих слов он вышел из кабинета с ощущением, будто тяжелый диагноз перестал над ним довлеть, и воспринимал свое состояние гораздо легче. Это внутреннее изменение, по его мнению, стало важной частью пути к выздоровлению.

Артист также рассказал, что каждый выход на сцену для него по-прежнему связан с особым энергетическим обменом со зрителями. В финале выступлений он символически «собирает» энергию зала, восполняя силы, которые отдает публике во время шоу. Этот процесс Сафронов называет еще одной формой необъяснимого волшебства — тонкой связью между артистом и зрителем, которую невозможно описать словами, но можно прочувствовать.

«И вот я взамен получаю еще чуть-чуть подпитки для себя. Это тоже я считаю такой обмен химией со зрителем. Тоже некое волшебство, которое не объяснить никакими словами. Это нужно только прочувствовать изнутри», — заключил собеседник.

Известно, что Сергей Сафронов болел онкологическим заболеванием — раком лимфатической системы.

У иллюзиониста, в марте 2021 года, во время плановой диспансеризации обнаружили опухоль в грудной клетке, которая достигала 12 сантиметров и обволакивала жизненно важные органы.

После Сафронов прошел сложный курс лечения, в том числе химиотерапию. Он объявил о победе над болезнью в апреле 2022 года.

Иллюзионист находится в состоянии ремиссии в настоящее время. Артист регулярно проходит обследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет главный иллюзионист страны — Сергей Сафронов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.