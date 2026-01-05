Итоги заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам: показатели и цели России
Путин утвердил цели и задачи развития России до 2030 года
Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель
Совет при президенте определил приоритетные меры для экономики, демографии и технологий.
Президент России Владимир Путин утвердил ключевые показатели и задачи национальных целей развития страны до 2030 года. Соответствующий пакет поручений опубликован на сайте Кремля по итогам заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
Документ подтверждает одобрение предложенных правительством показателей с учетом необходимости их доработки. Поручения формируют комплекс мер для Кабинета министров и Центробанка, включая стимулы экономического роста, технологическое обновление и меры поддержки демографии.
В приоритете стоит преодоление демографических проблем. Президент поручил разработать меры по формированию ответственного отцовства и актуализировать региональные программы повышения рождаемости. Соответствующий отчет планируется представить до 1 июня 2026 года.
Поддержка семей с детьми будет расширена: предусмотрено увеличение государственной помощи в зависимости от числа детей, улучшение жилищных условий и возможное продление выплат пособий по временной нетрудоспособности для родителей, ухаживающих за больным ребенком в многодетных семьях.
Правительство совместно с Банком России должно обеспечить восстановление темпов роста ВВП и инвестиционной активности при удержании инфляции на уровне 4–5%. Важным направлением остается «обеление» отдельных отраслей экономики и внедрение передовых технологий в промышленность, социальную сферу и государственное управление.
До 1 июня предусмотрена разработка мер по борьбе с интернет-мошенничеством и усовершенствование организации экологического туризма на особо охраняемых территориях. План мероприятий по развитию «Почты России» необходимо представить до 1 февраля.
Дополнительно в числе задач — расширение импорта приоритетных товаров, в том числе имеющих отечественные аналоги, и повышение собираемости налогов за счет легализации экономических секторов.
