Итоги заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам: показатели и цели России

Путин утвердил цели и задачи развития России до 2030 года

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Совет при президенте определил приоритетные меры для экономики, демографии и технологий.

Президент России Владимир Путин утвердил ключевые показатели и задачи национальных целей развития страны до 2030 года. Соответствующий пакет поручений опубликован на сайте Кремля по итогам заседания Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Документ подтверждает одобрение предложенных правительством показателей с учетом необходимости их доработки. Поручения формируют комплекс мер для Кабинета министров и Центробанка, включая стимулы экономического роста, технологическое обновление и меры поддержки демографии.

В приоритете стоит преодоление демографических проблем. Президент поручил разработать меры по формированию ответственного отцовства и актуализировать региональные программы повышения рождаемости. Соответствующий отчет планируется представить до 1 июня 2026 года.

Поддержка семей с детьми будет расширена: предусмотрено увеличение государственной помощи в зависимости от числа детей, улучшение жилищных условий и возможное продление выплат пособий по временной нетрудоспособности для родителей, ухаживающих за больным ребенком в многодетных семьях.

Правительство совместно с Банком России должно обеспечить восстановление темпов роста ВВП и инвестиционной активности при удержании инфляции на уровне 4–5%. Важным направлением остается «обеление» отдельных отраслей экономики и внедрение передовых технологий в промышленность, социальную сферу и государственное управление.

До 1 июня предусмотрена разработка мер по борьбе с интернет-мошенничеством и усовершенствование организации экологического туризма на особо охраняемых территориях. План мероприятий по развитию «Почты России» необходимо представить до 1 февраля.

Дополнительно в числе задач — расширение импорта приоритетных товаров, в том числе имеющих отечественные аналоги, и повышение собираемости налогов за счет легализации экономических секторов.

