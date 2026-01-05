Фото: www.globallookpress.com/Adrian Wyld

Глава киевского режима указал на профессионализм дипломата.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назначил бывшую главу МИД Канады Христю Фриланд своей советницей по экономическому развитию. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Христя профессионально владеет именно такими вопросами и имеет значительный опыт привлечения инвестиций и экономических трансформаций», — отметил он в послании.

По словам Зеленского, Украине в настоящее время надо наращивать внутреннюю устойчивость для того, чтобы восстановить страну, если дипломатия «сработает как можно скорее».

До этого глава киевского режима назначил замглавы украинского МИД Сергея Кислицу первым заместителем офиса. Кандидатуры, которые называл Зеленский ранее, — глава Минобороны Денис Шмыгаль, председатель главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов*, боевик Павел Палиса и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, а также выбранный в итоге Кислица.

