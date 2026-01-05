Лоси, белки и вековые дубы: лучшие зимние маршруты Москвы

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

Природные парки столицы зимой превращаются в отличные места для неспешных прогулок и наблюдения за животными.

В долгие новогодние каникулы москвичи и гости столицы могут разнообразить отдых прогулками на природе. Зимние маршруты по природным территориям города позволяют отвлечься от городской суеты, укрепить здоровье и понаблюдать за животными и птицами в естественной среде. Об это рассказали на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Одним из популярных направлений для зимних прогулок остается Бирюлевский дендропарк, расположенный на Липецкой улице. Он входит в состав природно-исторического парка «Царицыно». Здесь произрастает около 250 видов деревьев и кустарников, включая экзотические хвойные — туи, кедры, кипарисы, пихты и лиственницы. Зимой особенно заметна сосна Веймутова, известная своей раскидистой кроной во взрослом возрасте. В дендропарке можно встретить белок, зайцев-беляков, горностаев и ласок, а также дятлов, снегирей, свиристелей и даже ушастую сову.

Любителям лесных прогулок стоит посетить московскую часть национального парка «Лосиный Остров». Обширный лесной массив на востоке и северо-востоке столицы доступен как со станций МЦК Белокаменная и Ростокино, так и от станций метро «ВДНХ», «Бабушкинская» и «Бульвар Рокоссовского». Здесь проложены очищаемые зимой тропы, ведущие, в том числе, к пруду Лось. Посетители могут увидеть следы зайцев и куниц, а также самих лосей, которые свободно передвигаются по территории парка. При этом специалисты напоминают: подходить к животным близко не стоит.

Еще один живописный маршрут в «Лосином Острове» проходит от станции Белокаменная до экоцентра «Красная сосна» и далее к Большому Лосиноостровскому пруду. Здесь оборудованы подкормочные площадки, где можно понаблюдать за белками и редкими птицами, включая черного дятла.

Для неспешных прогулок подойдет и Терлецкий лесопарк, расположенный в районах Перово и Ивановское. Главной достопримечательностью парка считается старая дубрава, где возраст отдельных деревьев превышает 200 лет. Зимой особое очарование придают территории пять исторических прудов XVIII–XIX веков. В лесопарке можно встретить белок, ласок и лесных куниц, а также понаблюдать за дятлами, снегирями, сойками и другими птицами.

Еще одним местом для зимнего отдыха является природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино». Здесь гостей ждут живописные аллеи, пруды и архитектурный ансамбль усадьбы Влахернское-Кузьминки — объекта культурного наследия федерального значения. В незамерзающих полыньях водоемов зимуют утки, а в усадебном парке Двенадцати Лучей можно увидеть уникальную поляну с расходящимися дорожками и 200-летний дуб, который, по преданию, был посажен императором Петром I.

Природные территории столицы позволяют провести новогодние каникулы активно и с пользой, наслаждаясь зимними пейзажами и тишиной вдали от городского шума.

