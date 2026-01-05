Инфляция в Турции перешагнула 30-процентную отметку

Фото: www.globallookpress.com/Mustafa Kaya

Официальная статистика и альтернативные расчеты дают разные оценки роста цен, но обе указывают на сохраняющееся давление на экономику.

Годовой рост потребительских цен в Турции превысил 30%, следует из свежих данных национального Института статистики. По информации ведомства, в декабре индекс потребительских цен увеличился на 0,89% по сравнению с ноябрем, а инфляция в годовом выражении достигла 30,89%, передает РИА Новости.

При этом независимая группа экономистов ENAG представила собственные подсчеты, которые заметно расходятся с официальной статистикой. Согласно их оценкам, в декабре рост цен составил 2,11%, а в годовом выражении инфляция, по их версии, достигла 56,14%.

Ранее представители турецких властей выражали сдержанный оптимизм относительно перспектив экономики. Вице-президент страны Джевдет Йылмаз заявлял, что правительство рассчитывает на ускорение экономического роста до 3,9% в 2026 году и ожидает замедления инфляции до уровня ниже 20%.

