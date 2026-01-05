Илон Маск поужинал с Дональдом Трампом и его супругой после публичного конфликта

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

Совместный ужин миллиардера и президента США стал редким сигналом потепления после громкой ссоры.

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в социальной сети X фотографию с совместного ужина с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией Трамп. Кадр был сделан во время неформальной встречи, прошедшей, по данным американских СМИ, в резиденции Мар-а-Лаго.

«Прекрасно поужинали с президентом США и первой леди. 2026 год будет потрясающим», — подписал Маск опубликованный снимок.

В 2025 году Илон Маск занимал пост координатора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) и имел статус госслужащего, работавшего на общественных началах. В этот период он считался одним из людей из ближайшего круга Дональда Трампа. Однако позднее, как писали американские издания, отношения между ними начали ухудшаться — в том числе из-за разногласий, связанных с бизнес-интересами предпринимателя.

После ухода Маска с государственной службы противостояние стало публичным. 5 июня стороны обменялись резкими заявлениями в социальных сетях. Маск утверждал, что без его поддержки Трамп не смог бы одержать победу на выборах в ноябре 2024 года, поддержал идею нового импичмента, резко раскритиковал ключевой законопроект Белого дома о государственных расходах, а также импортные пошлины, введенные администрацией президента. Кроме того, он предсказывал экономический спад в США.

В ответ Дональд Трамп назвал Маска неадекватным и заявил, что тот перестал добросовестно исполнять обязанности во время работы в DOGE. Президент также пригрозил разорвать государственные контракты с компаниями предпринимателя, включая SpaceX. Позднее Маск публично признал, что сожалеет о ряде своих резких высказываний в адрес Трампа.

В последние дни, по данным американских СМИ, Маск находился в гостях в Мар-а-Лаго и несколько раз встречался с президентом, что и предшествовало опубликованному снимку с ужина.

