В Британии в возрасте 96 лет скончалась пережившая холокост Ева Шлосс

В Лондоне скончалась пережившая холокост Ева Шлосс. Ее сердце перестало биться в возрасте 96 лет. Об этом сообщило издание Jewish News со ссылкой на семью и близких женщины.

Ева Шлосс также была сводной сестрой Анны Франк, еврейской девочки, которой не удалось пережить ужас войны. После смерти она получила известность благодаря тому, что вела дневник. В нем она описывала все свои переживания.

«Мы в Фонде Анны Франк глубоко скорбим о ее утрате и выражаем искренние соболезнования ее семье и друзьям в это трудное время», — цитирует издание исполнительного директора организации Дэна Грина.

Ева Шлосс родилась в 1929 году в Австрии, откуда ее семья бежала от нацистов в Амстердам. Там она познакомилась с Анной Франк и ее родными. В 1942 году обе семьи попали в плен. Многие погибли. После войны мать Шлосс вышла замуж за отца Франк.

