Трамп пригрозил Родригес судьбой Мадуро при принятии «неправильных решений»

До этого глава Белого дома неоднозначно высказался об оппозиции в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес будет принимать «неправильные решения», то ее ждет ситуация в разы хуже, чем произошла с ее предшественником Николасом Мадуро. Об этом глава Белого дома сказал 4 января на борту своего лайнера, общаясь с журналистами.

«Хуже, намного хуже. <…> Она столкнется с ситуацией, возможно, хуже, чем Мадуро», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос представителя прессы.

Интересно то, что сразу после этих слов президент США отметил: он не должен был это афишировать.

Конфликт США и Венесуэлы

Дональд Трамп 3 января сообщил, что американские вооруженные силы успешно провели операцию на территории Венесуэлы. До этого по столице страны были нанесены ракетные удары. По словам главы Белого дома, в ходе этих действий они захватили венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его жену, после чего их вывезли в Нью-Йорк. Супругов обвиняют в ряде преступлений, среди которых торговля наркотиками. Суд над Мадуро должен пройти уже 5 января. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Трамп поддержал приход к власти оппозиции в Венесуэле. По его мнению, на выборах могла бы победить Мария Корина Мачадо. Он назвал женщину «приятной» и «милой».

