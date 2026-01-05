«Реальный инструмент»: в 2026 году в России заметно вырастут декретные выплаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Молодые мамы могут воспользоваться сразу несколькими мерами поддержки.

В текущем году, 2026-м, в России заметно вырастут выплаты по беременности и родам. Об этом в беседе с ТАСС сообщил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Он уточнил, что установление новой максимальной суммы выплат по беременности и родам на уровне 1,3 миллиона рублей с этого года — результат последовательной работы по укреплению системы социальной поддержки граждан.

«Это не просто цифра, а реальный инструмент, позволяющий работающим матерям сосредоточиться на самом важном — рождении и воспитании ребенка, не испытывая чрезмерного беспокойства о финансовых вопросах в этот ответственный период жизни», — отметил депутат.

Чаплин уточнил, что размер выплат зависит от множества факторов, включая продолжительность декретного отпуска. По его словам, стандарт — чуть больше 955 тысяч рублей. При осложнениях эта сумма может вырасти на сто тысяч рублей. А если женщина родила двух и более детей, то помощь государства составит порядка 1,3 миллиона рублей.

Депутат также напомнил, что с 2026 года молодые мамы смогут получать сразу несколько социальных выплат, в том числе единовременные и ежемесячные пособия. Нововведение — ежегодная выплата для семей с двумя и более детьми. В рамках нее в середине года можно будет вернуть часть НДФЛ.

