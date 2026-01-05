«Приближение окончания»: Зеленский назвал два варианта развития событий на Украине

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

Киев готовится к предстоящей дипломатической неделе, в рамках которой запланированы мероприятия в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал два варианта дальнейшего развития событий в стране. По его словам, в настоящее время Киев готовится к следующей дипломатической неделе, в рамках которой должны пройти встречи в Европе. Об этом он сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале.

По словам главы киевского режима, страна подготовится к обоим вариантам дальнейшего развития событий — дипломатии или дальнейшей активной обороне.

«Встречи в Европе станут для Украины еще одним вкладом в нашу защиту и в приближение окончания войны», — заявил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели переговоры в США 28 декабря. По итогам встречи украинский лидер заявил, что 20 пунктов мирного плана по урегулированию конфликта с Россией были согласованы на 90%. Однако территориальный вопрос и будущее Донбасса остаются нерешенными.

При этом глава киевского режима выразил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. Вместе с тем, параллельно Украина и США ведут ежедневные интенсивные консультации, направленные на согласование позиций по будущему мирному плану.

