В России проработают возможность обязательной медиации при разводе

Период реализации инициативы — 2026–2027 годы.

В России планируют подготовить предложение об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров при помощи медиации. Об этом свидетельствует утвержденный правительством план по реализации семейной и демографической политики, с которым ознакомился ТАСС.

Отмечается, что все изменения будут внесены в федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Эта инициатива приостановит на время производство по расторжению брака.

Медиация станет обязательной в досудебном порядке для урегулирования семейных споров. Также предлагается проводить информационные встречи с медиатором с участием детей.

Помимо этого, в рамках утвержденного плана будет создан единый реестр медиаторов, включающий тех, кто будет заниматься урегулированием семейных споров и конфликтов с участием детей.

Еще одним направлением работы станет информирование граждан о возможности применения процедуры медиации на стадии принудительного исполнения судебных решений по семейным спорам. Ответственными за подготовку проекта федерального закона выделены Минюст, Минэкономразвития, Минтруд и Минфин РФ.

