КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет

За учениями наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Северная Корея провела испытательные запуски гиперзвуковых ракет в сторону Японского моря в рамках боевых учений. В них также принял участие лидер государства Ким Чен Ын. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что учения проводились в рамках оперативной оценки устойчивости, эффективности и функционирования ядерного сдерживания КНДР, а также проверки боеготовности нового вооружения.

Ракеты выпустили из Рекпхоского района Пхеньяна по установленным целям на дальности в одну тысячу километров в акватории Японского моря. В связи с испытаниями, власти Южной Кореи провели срочное совещание по вопросам национальной безопасности.

Ким Чен Ын, обращаясь к участникам учений, отметил прогресс в развитии сил сдерживания и оценил испытания как необходимую меру для выполнения важной оборонно-технической задачи.

В сентябре 2025 года в Северной Корее прошли испытания беспилотных вооружений. Тогда Ким Чен Ын заявлял, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, поскольку ядерный статус страны закреплен в Конституции КНДР.

При этом в ноябре прошлого года КНДР выпустила примерно десять ракет в сторону северной части Желтого моря перед визитом главы Пентагона Пита Хегсета и министра обороны Южной Кореи Ан Гю Бэком.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Южная Корея обвинила военных КНДР в нарушении демаркационной линии, отделяющую северного соседа от Республики Корея.

