Премьер Словакии уточнил, что чиновники в Брюсселе «не упали с Луны», а представляют конкретные западные страны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийский курс Европейского союза зашел слишком далеко и, по его оценке, приближается к критической черте.

В видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook*, Фицо отметил, что с учетом одобренного военного кредита совокупный объем средств, направленных ЕС на поддержку Украины в конфликте с Россией, достиг примерно 280 миллиардов евро. Он напомнил о введенных санкциях и заморозке российских активов, выразив мнение, что в основе подобных решений лежит враждебное отношение к России со стороны брюссельских чиновников, представляющих конкретные государства ЕС. По словам словацкого премьера, во внешнеполитическом курсе союза сегодня доминируют антироссийские настроения.

Ранее в Брюсселе состоялся саммит ЕС, по итогам которого участники временно отказались от идеи изъятия российских активов и приняли решение предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро за счет средств общеевропейского бюджета.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия способна адаптироваться к санкционному давлению со стороны Запада, которое продолжается уже несколько лет. Российские власти также указывали, что западным странам недостает политической воли признать неэффективность введенных ограничений. В ряде государств Запада звучали аналогичные оценки. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления РФ является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли ощутимый ущерб мировой экономике.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

