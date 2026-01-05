Латвия заявила о повреждении оптоволоконного кабеля в Балтийском море

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Полиция приступила к расследованию инцидента.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня 4 января проинформировала о повреждении оптоволоконной линии связи, зафиксированном в акватории Балтийского моря вблизи Лиепаи.

По ее словам, речь идет об оптическом кабеле, находящемся в собственности частной компании. Соответствующее сообщение глава правительства опубликовала в социальной сети X (ранее — Twitter).

Силиня подчеркнула, что инцидент не повлиял на доступ латвийских пользователей к связи и интернету. Она также отметила, что правоохранительные органы страны уже начали расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Министерство иностранных дел России были приглашены временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии. На встрече им был выражен решительный протест в связи с установленными в этих государствах правилами, регламентирующими работу российских дипломатических миссий. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерство иностранных дел Российской Федерации.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что введенные требования заметно затрудняют функционирование посольств России и являются грубым нарушением статьи 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Кроме того, в МИД РФ отметили, что такие меры носят дискриминационный характер и не соответствуют пункту 1 статьи 47 указанной конвенции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



