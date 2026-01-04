Пациентка элитной клиники в Москве умерла после операции по увеличению ягодиц

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Пациентка умерла после процедуры по увеличению ягодиц в элитной косметологической клинике в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета.

По данным ведомства, во время процедуры у женщины резко ухудшилось состояние здоровья — у нее развился анафилактический шок, и она пережила клиническую смерть.

Пациентку госпитализировали в одну из городских больниц. Однако врачам спасти ее не удалось.

По факту смерти женщины СК возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета. Планируется изъятие необходимых служебных и медицинских документов. Также назначен ряд судебных экспертиз, включая медицинские.

До этого мужчина впал в кому после липосакции в частной московской клинике. Служба Росздравнадзора изучает информацию о пациенте, состояние которого резко ухудшилось после хирургического вмешательства.

