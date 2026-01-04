При похищении Мадуро военные США убили значительную часть его охраны
Падрино Лопес: при похищении Мадуро убили значительную часть его охраны
Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria
Министр обороны Венесуэлы назвал захват президента «трусливым преступлением».
Во время похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес американские военные убили значительную часть охраны венесуэльского лидера. Об этом ообщил министр обороны Венесуэлы Падрино Лопес. Его обращение транслировал телеканал VTV.
«Преступление было совершено вчера, в субботу, 3 января, после того как была хладнокровно убита значительная часть его команды безопасности — военнослужащие и невинные граждане», — заявил Лопес.
Глава министерства обороны республики также отметил, что Вооруженные силы республики решительно отвергают «трусливое похищение» президента и его супруги.
Лопес добавил, что после захвата венесуэльского лидера вооруженные силы республики были приведены в полную боевую готовность для противодействия «империалистической агрессии» и обеспечения суверенитета страны.
В ночь на 3 января по распоряжению президента США Дональда Трампа американские военные атаковали Каракас и захватили Мадуро с супругой, после чего переправили в штат Нью-Йорк. В Штатах, по словам главы Белого дома, их ждет суд в связи с обвинениями в наркотерроризме, хранении оружия и заговорах — до четырех пожизненных сроков. Вашингтон планирует управлять Венесуэлой, пока не произойдет «безопасный, надлежащий и разумный переход власти».
