США не воюют с Венесуэлой: Рубио назвал цель новых ударов и захватов судов

Фото: Reuters/Kevin Mohatt

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Соответствующие меры американская сторона будет предпринимать, пока указанные проблемы не урегулируют.

США намерены и дальше атаковать морские суда, которые используются наркокартелями, а также конфисковать нефтяные танкеры на основании судебных решений. При этом Вашингтон рассматривает свои действия исключительно как борьбу с наркотрафиком, а не как противостояние Венесуэле. Об этом в беседе с NBC News сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, американские силы продолжат наносить удары по так называемым нарколодкам в случае их движения в сторону США, а также будут и дальше изымать суда, подпадающие под санкции.

Эти меры, как подчеркнул Рубио, будут применяться до тех пор, пока соответствующие проблемы не урегулируются.

Также госсекретарь охарактеризовал власти Кубы как один из серьезных вызовов для американской политики. При этом он отказался раскрывать возможные дальнейшие шаги Белого дома. Рубио отметил, что негативное отношение США к кубинскому руководству давно известно и не является секретом.

Комментируя ситуацию вокруг Венесуэлы, Рубио заявил, что американские вооруженные силы не ведут там наземных операций. По его утверждению, присутствие военных США на венесуэльской территории было кратковременным и длилось около двух часов в рамках рейда, целью которого был захват президента страны Николаса Мадуро.

Ранее, писал 5-tv.ru, активисты вышли на митинги по всему миру в связи с атакой США на Венесуэлу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.