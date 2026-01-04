Неудачное падение: мужчина проткнул челюсть черенком лопаты во время чистки снега

Мужчина проткнул челюсть черенком лопаты во время чистки снега под Красноярском

Фото, видео: Пресс служба Краевой клинической больницы; 5-tv.ru

Пугающие кадры из операционной оставляют много вопросов о здоровье пострадавшего.

Житель Красноярского края серьезно пострадал во время уборки снега на крыше здания. Известно, что при падении с высоты он проткнул челюсть черенком. Кадры из операционной публикует 5-tv.ru.

По словам хирурга Краевой клинической больницы Сергей Волынкин, куда был доставлен получивший страшную травму мужчина, пострадавший занимался очисткой кровли, но потерял равновесие и сорвался вниз. В результате падения инородный предмет вошел в область лица пациента.

Уточнялось, что мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение 29 декабря. Врачи незамедлительно приняли решение о хирургическом вмешательстве и приступили к извлечению черенка из головы.

По словам специалиста, операция продолжалась около часа. Пациент находится под наблюдением врачей в послеоперационном отделении, его состояние оценивается как стабильное на данный момент.

