Активисты вышли на митинги по всему миру в связи с атакой США на Венесуэлу

Активисты, выступающие против политики США в отношении Венесуэлы, вышли на улицы Мадрида, Берлина и других городов в разных странах. Протустующие собрались, в том числе у генерального консульства США в Амстердаме. Участники акций требуют освобождения венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Протесты прошли в дневное время и сопровождались усиленными мерами безопасности.

В Амстердаме здание дипмиссии было оцеплено правоохранителями, полиция не подпускала демонстрантов близко к входу. При этом, уточнялось, что мероприятие носило мирный характер. В акции приняли участие активисты Нидерландской коммунистической партии, Революционной социалистической партии, лево-прогрессивного объединения BIJ1, движения «Народы за мир», инициативы RoSA, а также представители других левых и коммунистических организаций. В ходе митинга звучали призывы освободить Мадуро и требования к американским властям прекратить давление.

В Мадриде и Берлине активисты так же собрались у посольств США в своих городах с плакатами с изображением Мадуро.

Операция США против Венесуэлы

Поводом для акции стали недавние заявления президента США Дональда Трампа, который объявил о проведении масштабной операции против Венесуэлы 3 января. При этом Мадуро и его жена Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы страны. Ряд СМИ сообщал о взрывах в Каракасе. В операции участвовали бойцы элитного подразделения Delta Force.

Власти Венесуэлы заявили, что не располагают информацией о местонахождении президента, и потребовали подтверждения того, что он жив. Позже Трамп опубликовал снимок, на котором, как он утверждал, Мадуро находится на борту американского судна.

Внутри США произошедшее вызвало споры. Некоторые конгрессмены назвали операцию незаконной, тогда как представители администрации заявили, что венесуэльский лидер будет привлечен к суду. МИД Венесуэлы объявил о намерении обратиться в международные структуры и потребовал срочного созыва Совета Безопасности ООН.

В свою очередь российская сторона выразила поддержку венесуэльскому народу т проявила серьезную обеспокоенность из-за сообщений о насильственном вывозе Мадуро и его супруги в США. В Москве призвали к их немедленному освобождению и к предотвращению дальнейшего обострения ситуации.

Аналогичную позицию заняла КНР, указав, что действия США нарушают нормы международного права и противоречат Уставу ООН. Резкое осуждение произошедшего также прозвучало со стороны КНДР, где произошедшее расценили как грубое посягательство на суверенитет Венесуэлы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мадуро могут поместить в нью-йоркский изолятор с репутацией «ада на земле».

