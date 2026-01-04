Семья с детьми исчезла в глухом лесу на Урале в новогоднюю ночь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Поездка из Челябинской области в Башкирию обернулась для автопутешественников непредвиденными сложностями.

Семья из Челябинска с двумя детьми пропала в новогоднюю ночь по дороге в Башкирию, сбившись с маршрута и оказавшись в глухом лесу. Муж и жена ехали на автомобиле Geely вместе с 11-летним сыном и 14-летним племянником, однако во время пути съехали с трассы и застряли в труднопроходимой местности. О случившемся сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Тревогу забили родственники, которые в течение долгого времени не могли связаться с семьей. Поисковая операция продолжалась всю ночь: экипажи ДПС прочесывали дороги, а сотрудники полиции на снегоходах обследовали лесные массивы в Катав-Ивановском районе.

«Автомобилем управлял с использованием GPS-навигатора, проложив кратчайший путь по объездным дорогам. Однако съехав с трассы в лесную местность, автомобиль через некоторое время наехал на припорошенную снегом речку, где и увяз. Попытки самостоятельно выбраться из западни успехом не увенчались, телефонная связь в этой местности отсутствовала», — рассказали в главке.

Утром стало ясно, что помощи ждать неоткуда. Тогда семья оставила машину и отправилась пешком. Преодолев около десяти километров по снегу, они смогли добраться до поселка Лемеза, где местные жители приютили их, помогли согреться и связаться с родными.

Позже сотрудники полиции обнаружили застрявший автомобиль и эвакуировали его из снежной ловушки. После этого семья поблагодарила правоохранителей за помощь и благополучно отправилась обратно домой, в Челябинск.

