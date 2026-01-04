В результате взрыва газа в Чечне пострадали пять человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Инцидент произошел в городе Шали.

Взрыв бытового газа произошел в городе Шали Чеченской республики. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали пять человек, среди пострадавших — два ребенка. Уточняется, что всех раненых доставили в медицинские учреждения.

В воскресенье, 4 января, в Киеве произошел взрыв внедорожника. По предварительной информации, в результате взрыва есть пострадавшие. На место происшествия выехали наряды полиции, кинологическая служба, взрывотехники и другие экстренные службы. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. Как сообщает украинское издание Страна.ua, автомобиль принадлежал военному. Полиция Киева квалифицировала взрыв как теракт, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 29 декабря, в Нижнем Новгороде в подвале многоквартирного дома произошел хлопок, в результате которого была повреждена система отопления. Прокуратура области взяла ситуацию под особый контроль, начата проверка для установления точных причин хлопка и оценки качества обслуживания инженерных систем.

