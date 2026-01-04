Кравцов исполнил мечту школьника из Брянска в рамках акции «Елка желаний»

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Открытку с пожеланием подростка он снял с праздничного дерева.

Министр просвещения России Сергей Кравцов исполнил мечту 15-летнего Дмитрия из Брянска, который давно хотел получить паяльную станцию. Открытку с пожеланием подростка он снял с благотворительной «Елки желаний». Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Дмитрий интересуется IT-технологиями, программированием, 3D-печатью, пайкой и работой на станках с числовым программным управлением. Он активно участвует в технологических олимпиадах и неоднократно занимал призовые места на региональном уровне.

Встреча с министром прошла на площадке Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево», где в этот день состоялась олимпиада по робототехнике для школьников. Перед этим мальчику организовали экскурсию по Флагманскому центру практической подготовки колледжей Москвы «Руднево».

В свою очередь Кравцов отметил, что акции вроде «Елки желаний» помогают детям из сложных жизненных ситуаций поверить в чудо и вдохновляют их на новые достижения.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года и позволила исполнить мечты тысяч детей по всей стране. В проекте традиционно участвуют как государственные и коммерческие организации, так и общественные деятели и частные лица.

Ранее, писал 5-tv.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко исполнила новогодние мечты детей в рамках акции «Елка желаний».

