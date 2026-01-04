В двух районах Сочи произошло землетрясение

Фото: 5-tv.ru

Толчки зафиксировали около 13:00 по московскому времени.

В двух районах Сочи было зафиксировано землетрясение силой три и четыре балла. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин, ссылаясь на данные ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Толчки зафиксировали около 13:00 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в акватории Черного моря, приблизительно в пяти километрах от берега Сочи. Уточняется, что сила подземных толчков в Лазаревском районе составила четыре балла, в Центральном районе — три балла.

Прошунин также сообщил, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Толчки стихли.

