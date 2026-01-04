Леонид Якубович рассказал, как едва не попался на уловки телефонных аферистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Известный телеведущий признался, что даже публичность и опыт не всегда помогают сразу распознать обман.

Народный артист России Леонид Якубович поделился личным опытом общения с телефонными мошенниками и отметил, что однажды оказался в шаге от того, чтобы стать их жертвой. По его словам, разговор с неизвестными был выстроен настолько убедительно, что сомнения возникли не сразу.

Критический момент наступил благодаря вмешательству сына Артема, который, услышав диалог, мгновенно понял, что происходит, и буквально забрал телефон у отца. Этот эпизод, как отметил телеведущий, стал для него серьезным уроком и заставил полностью пересмотреть отношение к подобным звонкам.

Теперь Якубович предпочитает не выяснять детали и не вступать в беседы с незнакомцами: любые подозрительные обращения он сразу же прерывает, не давая мошенникам шанса продолжить разговор.

«Они до сих пор звонят. Я пару раз, не скрою, даже чуть не клюнул на это дело. Правда, вовремя остановился. Один раз у меня сын просто вырвал трубку из рук», — подчеркнул собеседник kp.ru.

Ранее Владимир Путин объявил Леониду Якубовичу благодарность за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю профессиональную деятельность. Соответствующее распоряжение было размещено на официальном портале правовой информации.

