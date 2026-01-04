Леонардо Ди Каприо не смог вылететь на фестиваль из-за ограничений в Венесуэле

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/RW

На мероприятии он должен был получить награду за вклад в развитие кино.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо не смог вылететь на гала-концерт фестиваля в Калифорнии из-за сбоев в авиасообщении и ограничений воздушного пространства. Об этом пишет Variety со ссылкой на одного из организаторов мероприятия.

По словам инсайдера, знаменитость не сможет лично посетить крупное торжество в городе Палм-Спрингс по независящим от него причинам. Актеру не удалось вылететь с острова Сент-Бартс, где он находится на отдыхе вместе с семьей и близкими друзьями.

По информации издания, на фестивале Леонардо Ди Каприо должен был получить премию Desert Palm Achievement Award за роль в фильме «Одна битва за другой». Несмотря на отсутствие звезды в зале, представители мероприятия все равно наградят его и отметят его весомый вклад в развитие кино.

