Современные родители привыкли думать, что чем больше игрушек, книг и занятий у малыша, тем быстрее он будет развиваться.

Идея о том, что младенца нужно постоянно окружать яркими предметами, музыкой и обучающим контентом, долгое время считалась почти аксиомой. Чем раньше начать «развивать», тем выше интеллект — так звучал негласный родительский лозунг последних десятилетий.

Однако, по словам Сэм Васс, директора Института науки о раннем возрасте при Университете Восточного Лондона, эта логика не имеет под собой научной основы. Слова эксперта приводит Daily Mail.

Мозг маленького ребенка попросту не приспособлен к обработке большого объема информации. В раннем возрасте нейронные связи еще только формируются, а избыточные стимулы создают не обучение, а хаос.

Почему повторение работает лучше

По словам профессора, детский мозг развивается иначе, чем взрослый. Он работает медленнее, ему требуется больше времени, чтобы «разобрать» происходящее и придать ему смысл. Именно поэтому повторение играет решающую роль.

Когда ребенок снова и снова слышит одну и ту же историю, нажимает одну кнопку на игрушке или видит знакомую картинку, его мозг получает шанс распознать закономерности. Повторяемость создает ощущение предсказуемости — а предсказуемость является основой обучения.

Васс подчеркивает: для младенца полезнее перечитывать одну и ту же книгу десятки раз, чем каждый день предлагать новую. Не потому, что новизна вредна, а потому, что без повторения она не успевает «закрепиться».

Разочарование науки

В конце 1990-х годов особую популярность приобрел бренд Baby Einstein, обещавший ускоренное интеллектуальное развитие младенцев. Видео с классической музыкой, иностранными словами и визуальными образами активно продвигались как инструмент воспитания будущих гениев.

Однако уже в 2007 году крупное исследование показало неожиданный результат: дети, регулярно смотревшие такие видео, в среднем понимали меньше слов, чем их сверстники, которые их не смотрели вовсе.

Позднейшие научные обзоры смягчили выводы — оказалось, что подобный контент не столько вредит, сколько почти не приносит пользы. Главный вывод исследователей был прост: пассивное потребление информации не заменяет живого взаимодействия и не ускоряет развитие речи.

Простота как стратегия развития

По мнению профессора Васса, проблема кроется в родительском заблуждении: мы склонны переносить взрослую логику на детский мозг. Нам кажется, что больше информации означает больше обучения. На практике все наоборот.

Чем младше ребенок, тем важнее замедление, повторяемость и ясность. Один и тот же звук, жест или слово, повторенные много раз, дают мозгу возможность «собрать картину» и начать понимать окружающий мир.

Развитие в раннем возрасте — это не гонка за стимулами, а процесс постепенного узнавания. И иногда самый эффективный способ помочь ребенку — просто позволить ему снова и снова делать одно и то же.

