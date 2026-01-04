ВС РФ освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области
Фото: © РИА Новости
Российские войска продолжают выполнять поставленные задачи в зоне специальной военной операции.
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Подолы в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Также, по данным ведомства, за сутки российские войска нанесли удары по цехам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооруженных сил Украины. Цели были поражены высокоточными средствами огневого воздействия.
Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 210 беспилотников самолетного типа, применявшихся украинской стороной.
В Минобороны РФ отметили, что российские войска продолжают выполнять поставленные задачи в зоне специальной военной операции, последовательно нанося удары по военной инфраструктуре противника и укрепляя контроль над освобожденными территориями.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны Евросоюза и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
