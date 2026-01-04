Силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Больше всего дронов было уничтожено над Рязанской и Белгородской областями.

Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа за два часа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В период с 7.00 мск до 9.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов было уничтожено над Рязанской и Белгородской областями — двенадцать и одиннадцать соответственно. Еще шесть беспилотников сбили над Воронежской областью. Четыре летательных аппарата перехвачены в Курской области и столько же — в Липецкой.

Кроме того, по два беспилотника уничтожены над Тульской областью, по одному — над Орловской, Калужской и Тамбовской областями.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Все цели были своевременно обнаружены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны.

Ранее, писал 5-tv.ru, силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь.

