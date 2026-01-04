«Только получила студенческий билет»: зачем Татьяна Буланова пошла учиться в 56

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

Исполнительница хита «Ясный мой свет» стала первокурсницей факультета музыкального искусства эстрады минского Института современных знаний.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова стала первокурсницей факультета музыкального искусства эстрады минского Института современных знаний. Этим исполнительница хитов «Ясный мой свет» и «Мой ненаглядный» поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии награждения XIII Народной премии «Звезды Дорожного радио».

«Я буду учиться по индивидуальному плану. Там очень интересные дисциплины: психология, история искусств и, например, история живописи. Мне правда все это очень нравится», — сказала Татьяна Буланова.

Певица добавила, что в свободное от работы время она с удовольствием смотрит в интернете ролики на те темы, которые ей теперь будут преподавать в институте.

Отвечая на вопрос журналиста о формате обучения, исполнительница подчеркнула: у нее индивидуальный план. Однако, несмотря на это, она периодически все же будет приезжать в Минск и присутствовать на занятиях. Домашнее задание артистке, по ее словам, пока не дают.

«Я только получила студенческий билет. Меня зачислили на первый курс. В будущем, конечно, будет и домашнее задание», — подытожила знаменитость.

