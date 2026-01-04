Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской и Курской областями.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над регионами страны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 3 января до 7:00 мск 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в Telegram-канале военного ведомства.

По данным Минобороны, атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись девять городов. Наибольшее количество дронов российские военные сбили над Брянской областью — 37. В то время как над Курской областью было уничтожены 22 БПЛА, над Калужской и Московской областями — по 11 беспилотников.

Кроме того, в ночь на 4 января атаке со стороны ВСУ подверглись Тульская, Воронежская, Белгородская, Ростовская и Орловская области.

Боевики киевского режима при помощи дронов регулярно атакуют российские города с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в феврале 2022 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО РФ уничтожили два летевших на Москву беспилотника.

