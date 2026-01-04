Верховный суд Венесуэлы признал Родригес исполняющей обязанности президента

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны, ранее заявил Дональд Трамп.

Верховный суд Венесуэлы постановил возложить временное исполнение обязанностей президента страны на исполнительного вице-президента Дельси Родригес. Об этом 4 января сообщило агентство Bloomberg.

«Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Дельси Родригес немедленно принять на себя все президентские полномочия и исполнять их в качестве исполняющей обязанности президента», — написано в публикации.

Сообщается, что суд признал наличие чрезвычайных и форс-мажорных обстоятельств, которые прямо не прописаны в конституции, однако создают угрозу государственной стабильности, национальной безопасности и бесперебойной работе институтов власти. В связи с этим Верховный суд Венесуэлы ввел «срочную и превентивную меру защиты», направленную на сохранение административной преемственности и обеспечение обороноспособности страны.

Президент США Дональд Трамп 3 января заявил о проведении Штатами масштабной военной операции против Венесуэлы. По его словам, в ходе этих действий венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были задержаны и вывезены за пределы страны. На фоне этих заявлений СМИ сообщили о серии взрывов в Каракасе и утверждали, что в операции участвовали бойцы элитного подразделения Delta Force. Газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного венесуэльского чиновника, сообщила о гибели по меньшей мере 40 человек, среди которых были как военнослужащие, так и гражданские лица.

Официальные власти Венесуэлы заявили, что не располагают информацией о местонахождении Мадуро, и потребовали доказательств того, что он жив. Позднее Трамп опубликовал фотографию, на которой, по его утверждению, венесуэльский президент находится на борту американского военного корабля.

В Конгрессе США часть законодателей назвала произошедшее незаконным, тогда как представители американской администрации заявили, что Мадуро будет передан суду. В ответ Министерство иностранных дел Венесуэлы объявило о намерении обратиться в международные структуры и запросило экстренное заседание Совет Безопасности ООН, которое назначено на 5 января.

С заявлением также выступило Министерство иностранных дел России, выразив солидарность с народом Венесуэлы. В Москве подчеркнули крайнюю обеспокоенность информацией о насильственном вывозе Мадуро и его супруги в ходе агрессивных действий США, призвали к их немедленному освобождению и предостерегли от дальнейшего обострения ситуации вокруг страны.

