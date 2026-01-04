Не простыть бы: какая погода ожидается в Москве 4 января

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Ночью столбики термометров покажут уверенную минусовую отметку.

В воскресенье, 4 января, жителей столичного региона ожидает облачная погода с периодическими небольшими снегопадами. Такой прогноз опубликовал Гидрометцентр.

Днем в Москве температура воздуха будет колебаться в пределах от –4 до +1 градуса. В ночные часы столбики термометров опустятся до –8 градусов.

Аналогичная погодная картина ожидается и в Московской области: днем температура составит от –4 до +1 градуса, ночью — до –8 градусов.

Ветер будет преимущественно юго-западного и южного направлений. Его скорость днем составит около 4 м/с, а ночью ослабнет до 3 м/с.

Атмосферное давление сохранится в пределах 739–743 миллиметров ртутного столба.

