Дмитриев поинтересовался реакцией лидеров ЕС на ситуацию вокруг Венесуэлы

Дмитриев о реакции ЕС на ситуацию в Венесуэле: Их ценности выставлены на продажу

Американские военные нанесли удары по Каракасу и захватили президента республики Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Какой будет реакция лидеров Евросоюза (ЕС) на американскую военную операцию в Венесуэле и захват президента республики Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес? Таким вопросом в публикации для социальной сети X задался Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В своем посте он поинтересовался, в первую очередь, их ответом на заявление президента США Дональда Трампа относительно переходного периода в Венесуэле. И поставил под сомнение ценности, в том числе, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы евродипломатии Кайи Каллас, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Давайте послушаем от Урсулы, Кайи, Мерца и Стармера про европейские и британские ценности. Их фальшивые ценности выставлены на продажу», — заявил Дмитриев.

По мнению спецпредставителя президента РФ, процесс ожидания ответа европейских политиков можно сравнить с сюжетом пьесы ирландского драматурга Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо». Ее главные герои теряют счет дням, но надеются на встречу с Годо, который, как они думают, наделит смыслом их существование и избавит от угроз враждебного мира. Они только мечтают о переменах, которые так и не наступают.

В ночь на 3 января по распоряжению Трампа американские военные атаковали Каракас и захватили Мадуро с супругой, после чего переправили в штат Нью-Йорк. В Штатах, по словам главы Белого дома, их ждет суд в связи с обвинениями в наркотерроризме, хранении оружия и заговорах — до четырех пожизненных сроков. Вашингтон планирует управлять Венесуэлой, пока не произойдет «безопасный, надлежащий и разумный переход власти».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как минимум 40 человек погибли в результате атаки США на Венесуэлу.

