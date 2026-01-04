Силы ПВО уничтожили 103 беспилотника над территорией России за семь часов
МО: за 7,5 часа силы ПВО уничтожили 103 украинских беспилотника над регионами РФ
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
Большее число дронов ВСУ были сбиты над Брянской областью.
Третьего января в период с 16:00 до 23:30 по московскому времени российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 103 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом сообщили представители Минобороны России в официальном Telegram-канале.
По данным ведомства, наибольшее количество украинских беспилотников дежурные средства ПВО ликвидировали в небе над Брянской областью — 44. По 18 дронов уничтожены над территориями Калужской области и Московского региона, пять — в Тульской области, по четыре — в Орловской области, Крыму и над акваторией Азовского моря.
Кроме того, российские военнослужащие отследили и обезвредили три беспилотника в небе над Ростовской областью и по одному — над территориями Курской, Тверской областей и Краснодарского края.
Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о сбитых украинских дронах, летевших в сторону столицы 3 января.
