Стало известно, когда пройдет заседание Совбеза ООН по Венесуэле

В результате атаки США на республику был захвачен президент Николас Мадуро и его супруга.

Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) по ситуации в Венесуэле назначено на 10:00 по Нью-Йоркским часам (18:00 по московскому времени. — Прим. ред.), 5 января. Об этом в своем в Telegram-канале сообщил постпред России при организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, прежде занимавший пост первого заместителя постпреда РФ при ООН.

Ранее появилась информация, что Венесуэла намерена защищать свои права на всех международных площадках, используя все доступные для этого механизмы. В частности, Каракас просил собрать срочное заседание Совбеза ООН в связи с атакой со стороны США. Полянский подтверждал, что заппрос Венесуалы был отправлен, и Москва его поддержада, но председательствующие в январе представители Сомали не спешили с ответом. И теперь они его дали.

«Заседание назначено сомалийцами на 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве) в понедельник, 5 января», — написал Полянский 3 января.

Соединенные Штаты нанесли крупномасштабный удар по Венесуэле, целью которого, по словам главы Белого дома Дональда Трампа, был захват ее лидера Николаса Мадуро и с женой Силией Флорес. Они были вывезены из страны на вертолете, после чего военные высадили их на корабль. Трамп обвинил чету в наркотерроризме против граждан США и пообещал им «американское правосудие».

Предположительно, Мадуро с супругой доставили на базу в Гуантанамо. Журналисты телеканала ABC сообщили, что сотрудники Федерального бюро разведки (ФБР) переправит их на самолете в Нью-Йорк. Накануне Трамп заявил, что во время операции все военные возможности Венесуэлы были фактически нейтрализованы. Кроме того, он сказал, что Штаты планируют управлять страной до момента реализации «безопасного, надлежащего и разумного перехода власти».

МИД РФ призвал американское руководство освободить Мадуро и его супругу, а также выразил глубокую озабоченность и осуждение после военной операции США, подтвердив свою солидарность с венесуэльским народом.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные тезисы Трампа с пресс-конференции по итогам операции в Каракасе.

