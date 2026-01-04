«Сказал и сделал»: почему Леха из «Ландышей» стал новым героем молодежи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В лице главного героя лейтенанта Алексея Данилина страна получила хороший пример того, какими принципами должен руководствоваться человек.

Главный герой сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Алексей Данилин — не просто офицер, он человек с правильными ценностями и принципами, который является примером, образцом для подражания. И это точно поняли и почувствовали зрители — так Леха и стал их любимым героем. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский на концерте, приуроченном к выходу сериала «Ландыши. Вторая весна» в Национальном центре «Россия».

По словам Гореславского, такими, как Данилин, становятся благодаря воспитанию. Жизнь не изменит в корне и не «перевоспитает» человека, которому привили важные человеческие качества. Поэтому, отметил глава ИРИ, в лице Лехи зрители получили человека, который в своей жизни руководствуется четкими принципами, вращенными семьей, окружением, обществом — целой страной.

«И когда у страны случаются разные испытания, то человек как раз с принципами берется за дело и делает все как следует. Вот, мне кажется, „Ландыши“ — это история об этом. Сказал и сделал. Это ключевая история про Леху», — заключил Гореславский.

Сюжет сериала «Ландыши» повествует о лбви Лехи и Кати — девушки из богатой семьи, выросшей за границей, получившей большое наследство после смерти отца. Опекун вкорыстных целях хочет выдать ее замуж за своего сына, но тот оказывается изменщиком. В Вологде Катя встречает молодого лейтенанта Данилина и скрывается в воинской части. Теперь Леха — ее опора и главный защитник. 1 января стартовал второй сезон.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru исполнительница роли Кати Ника Здорик призналась, что успех сериала заставил ее «сильно повзрослеть».

