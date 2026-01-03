«Большая потеря»: умер легендарный строитель БАМа Иван Варшавский

Фото: © РИА Новости/Игорь Михалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За свою работу в 1984 году он был удостоен звания Героя Социалистического Труда.

Строитель Байкало-Амурской магистрали (БАМ), Герой Социалистического Труда Иван Варшавский скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале.

«Печальные вести из Тынды — не стало Ивана Николаевича Варшавского, легенды БАМа, героя Соцтруда, почетного жителя области. Для всех нас это большая потеря», — говорится в публикации Орлова.

Губернатор Амурской области назвал Варшавского настоящим бамовцем и человеком дела, с которым всегда было интересно поговорить. Орлов признался, что его поражала мудрость Варшавского и сила духа. Глава области выразил соболезнования семье строителя и подчеркнул, что его имя навсегда останется в истории.

Имя Ивана Варшавского гремело на весь Советский Союз, когда его бригада 29 сентября 1984 года встретилась на разъезде Балбухта с бригадой Александра Бондаря, завершив тем самым укладку рельсов БАМа. Оба бригадира тогда получили звание Героев Социалистического Труда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский актер и режиссер Андрей Хорошев умер, спасая человека из горячего источника в Сухуми. Известно, что Хорошев долгое время проживал в Якутии, но последние годы провел в Абхазии. После новости о смерти туда отправилась дочь актера.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.