Трамп назвал целью операции США в Венесуэле захват Мадуро

В операции по захвату президента республики была задействована военная мощь по «воздуху, суше и морю».

Целью операции США в Венесуэле был захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам военной операции в Каракасе сообщил президент США Дональд Трамп. Трансляция опубликована на сайте Белого дома.

«Это была операция против сильно укрепленной военной крепости в самом сердце Каракаса, направленная на привлечение к ответственности <…> Николаса Мадуро», — заявил Трамп.

Американский лидер сравнил проведенную операцию в Каракасе с ударом по иранскому военному деятелю Касему Сулеймани, отметив, что она была одной из «самых впечатляющих в истории страны». Кроме того, Трамп выдвинул обвинения в отношении Мадуро и его супруги Силии Флорес в якобы «наркотерроризме» против граждан США. Трамп добавил, что президент Венесуэлы был захвачен «под покровом ночи».

По словам Трампа, Мадуро и его жена предстанут перед американским правосудием. Президент США подчеркнул, что в суде будут представлены обширные доказательства их преступлений.

Также Трамп сообщил, что в операции по захвату Мадуро была задействована военная мощь по «воздуху, суше и морю».

В субботу, 3 января, в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Позже журналистам информацию о причастности страны к атаке подтвердили в Белом доме. Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен США.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства. Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями, при заходе в венесуэльские порты и выходе из них. В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп опубликовал первое фото Мадуро на борту корабля США после задержания.

