Отец зарезал двоих детей в Иркутской области

После убийства мужчина нанес себе ножевые ранения.

В Усть-Илимске Иркутской области отец зарезал двух малолетних детей и пытался свести счеты с жизнью. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по региону.

«Ночью 3 января 2026 года в квартире дома на улице Карла Маркса в городе Усть-Илимске обнаружены тела двоих детей шести и восьми лет с признаками насильственной смерти», — говорится в публикации.

Было возбуждено уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух малолетних»). Отмечается, после убийства мужчина нанес себе ножевые ранения. Его доставили в больницу, где он впоследствии скончался. Следователи выяснили, что накануне у мужчины был конфликт с супругой из-за ревности, после чего женщина уехала жить к матери.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, которые привели к этой жестокой расправе.

