МИД России призвал США освободить президента Венесуэлы Мадуро и его жену

Фото: Alexey Maishev/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В ведомстве подчеркнули необходимость создания условий для решения имеющихся между сторонами проблем путем диалога.

Министерство иностранных дел России призывает США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и первую леди Силию Флорес. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте МИД РФ.

«В связи с подтвержденными сведениями о нахождении президента Венесуэлы Н. Мадуро и его супруги в США, решительно призываем американское руководство пересмотреть данную позицию и освободить законно избранного президента суверенной страны и его супругу», — говорится в публикации ведомства.

Также в ведомстве отметили необходимость создать условия для решения дипломатическим путем имеющихся между США и Венесуэлой вопросов.

Ранее МИД РФ просил внести ясность в ситуацию с похищением венесуэльского лидера и его супруги. Также в ведомстве подчеркнули, что подобного рода действия представляют неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.

В субботу, 3 января, в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Позже журналистам информацию о причастности страны к атаке подтвердили в Белом доме. Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен США.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства. Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями, при заходе в венесуэльские порты и выходе из них. В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США планировали провести операцию в Венесуэле на несколько дней раньше.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.