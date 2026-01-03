Женщина погибла из-за травмы на предприятии в Кузбассе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Смертельный инцидент на промышленном объекте произошел в последний день уходящего года.

Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели женщины на одном из предприятий Кузбасса. Как сообщили 3 января в управлении Следственного комитета России по Кемеровской области, трагический случай произошел 31 декабря в цехе завода, расположенного в Новокузнецке.

По данным следствия, работница получила тяжелую травму в результате нарушения технологического процесса. Повреждения оказались смертельными — женщина скончалась непосредственно на месте происшествия. В региональном СК уточнили правовую квалификацию случившегося.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)», — отметили представители ведомства.

В настоящее время следователи проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, а также круг лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на производстве.

Ранее сообщалось о другом инциденте в Кемеровской области: 2 января в Юрге из-за скопления снега обрушилась крыша склада маркетплейса Wildberries, в результате чего пострадали трое работников.

