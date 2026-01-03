Спасти не удалось: женщина погибла в результате удара США по Венесуэле

Фото: Reuters/Leonardo Fernandez Viloria

В Каракасе подтверждена гибель мирной жительницы.

В результате ударов по территории Венесуэлы погибла женщина. Она находилась в здании, получившем серьезные повреждения из-за взрыва. Об этом 3 января сообщила газета Pais со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, женщину извлекли из разрушенного дома и в критическом состоянии доставили в больницу, однако спасти ее не удалось — пострадавшая уже не могла самостоятельно дышать.

«Здание было изрешечено отверстиями от взрыва. Оно было разрушено», — рассказали очевидцы.

На фоне происходящего президент США Дональд Трамп 3 января заявил, что американские силы нанесли по Венесуэле крупномасштабный удар. Он также утверждал, что венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе с членами своей семьи был захвачен и вывезен за пределы страны.

В тот же день жители Каракаса сообщали о серии взрывов в разных районах столицы. Уточнялось, что приказ об ударах по объектам на территории Венесуэлы, включая военную инфраструктуру, был отдан американским президентом. Президент Колумбии Густаво Петро, в свою очередь, призвал к срочному созыву заседания ООН и Организации американских государств.

Со своей стороны Министерство иностранных дел России заявило, что возможный захват Николаса Мадуро расценивается как прямое посягательство на суверенитет Венесуэлы. В ведомстве также подчеркнули необходимость немедленно прояснить ситуацию вокруг сообщений о его задержании.

