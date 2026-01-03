Стармер заявил о непричастности Великобритании к атакам США на Венесуэлу
Фото: Reuters/Alastair Grant
Лондон намерен прежде всего разобраться в произошедшем с фактической стороны.
Власти Великобритании не принимали участия в американских ударах по Венесуэле. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на слова премьер-министра страны Кира Стармера.
По словам главы британского правительства, Лондон намерен прежде всего разобраться в произошедшем с фактической стороны, однако и в данный момент его власти могут однозначно заявить об отсутствии собственной причастности к действиям США.
Также Стармер заявил, что рассчитывает обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом и партнерами по союзам. Он указал на строгое соблюдение норм международного права всеми сторонами.
До этого Трамп объявил о проведении Соединенными Штатами масштабной военной операции против Венесуэлы. Он утверждал, что в ходе действий американских сил президент страны Николас Мадуро и члены его семьи были задержаны и вывезены за пределы республики. Американский лидер пояснил, что операция проходила при участии правоохранительных структур США.
В МИД России, в свою очередь, заявили, что возможный вывоз Мадуро является посягательством на суверенитет Венесуэлы.
После ударов в стране было введено чрезвычайное положение, а власти Венесуэлы обратились с запросом о срочном созыве заседания Совета Безопасности ООН.
Конфликт США и Венесуэлы
Противостояние между Вашингтоном и Каракасом продолжается несколько лет. Трамп, в ноябре 2025 года, заявлял, что венесуэльское руководство якобы направляет доходы от экспорта нефти на финансирование наркотрафика, торговли людьми и иных тяжких преступлений.
Позднее США объявили о жесткой морской блокаде нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в венесуэльские порты или выходящих из них. Кроме того, в декабре 2025 года, Трамп обвинял власти Венесуэлы в незаконном ограничении доступа США к энергетическим ресурсам страны. Действия Каракаса он назвал противоречащими международному праву.
