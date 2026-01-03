Мадуро и его жене предъявили обвинения в суде Нью-Йорка

Фото: www.globallookpress.com/ Andres Gonzalez

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Венесуэльскому лидеру инкриминируется участие в сговоре, связанном с наркотерроризмом.

Власти США инициировали уголовное преследование президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес. Об этом генеральный прокурор США Памела Бонди написала в соцсети X.

Обвинения были направлены в суд Южного округа Нью-Йорка.

Из заявления главы американского Минюста следует, что Мадуро инкриминируется участие в сговоре, связанном с наркотерроризмом и поставками кокаина на территорию США. Кроме того, ему вменяют незаконное хранение пулеметов и взрывных устройств, а также координацию действий, направленных против Соединенных Штатов.

Аналогичные обвинения, по данным американской стороны, выдвинуты и в отношении его супруги.

При этом генпрокурор подчеркнула, что Мадуро и Флорес предстоит предстать перед американским судом, чтобы понести ответственность в соответствии с законодательством страны. Также она поблагодарила президента США Дональда Трампа за курс на привлечение к ответственности. Помимо этого, Бонди отметила действия американских военных, которые, как она полагает, провели успешную операцию с задержанием лиц, которых подозревают в международном наркотрафике.

На фоне этих событий серия мощных взрывов произошла в Каракасе 3 января. Очевидцы сообщали, что часть детонаций была зафиксирована на юге столицы, где располагаются военные объекты. Информация о взрывах также поступала из района международного аэропорта Симона Боливара в Майкетии и из порта Ла-Гуайра.

Местные жители рассказывали о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Позднее в Белом доме подтвердили причастность Вашингтона к атаке. Также сообщалось, что Николас Мадуро был захвачен американской стороной.

Конфликт США и Венесуэлы

Отношения между Вашингтоном и Каракасом остаются крайне напряженными на протяжении нескольких лет. Трамп, в ноябре 2025 года, заявлял, что венесуэльское руководство якобы использует доходы от экспорта нефти для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и насильственных преступлений.

В дальнейшем США объявили о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в венесуэльские порты или покидающих их. К тому же Трамп, в декабре 2025 года, утверждал, что Каракас незаконно ограничил доступ Соединенных Штатов к энергетическим ресурсам страны, назвав действия венесуэльских властей противоправными.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо призвал сохранять спокойствие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.