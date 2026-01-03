Улетели за несколько часов до взрывов: что происходило в Каракасе перед атакой

Туристы из Каракаса рассказали о вылете перед взрывами в столице Венесуэлы

Фото, видео: Reuters/Maxwell Briceno; 5-tv.ru

Россияне успели покинуть страну до начала основных событий.

Туристы, которые накануне вернулись в Москву из Каракаса, рассказали 5-tv.ru, что покидали Венесуэлу в спокойной обстановке и не заметили никаких тревожных признаков.

По словам одной из пассажирок, перелет прошел без происшествий. Уже во время посадки она получила сообщение от сына, который прочитал новости и обеспокоился возможными проблемами в Каракасе. Однако до этого момента путешественники не сталкивались ни с задержками, ни с экстренными ситуациями.

Другой турист отметил, что им удалось вылететь вовремя — до начала основных событий. В городе не было официальных объявлений, признаков чрезвычайной ситуации или присутствия военной техники. По его словам, ничто не указывало на надвигающуюся угрозу.

Тем временем стало известно, что накануне в нескольких районах Каракаса произошли мощные взрывы. Очевидцы сообщали о громких хлопках на юге столицы, вблизи военных объектов, а также в районе международного аэропорта Симона Боливара в Майкетии и порта Ла-Гуайра.

Конфликт США и Венесуэлы

Напряженные отношения между США и Венесуэлой продолжаются на протяжении нескольких лет. Трамп неоднократно заявлял о нелегитимности венесуэльских властей, обвиняя их в использовании доходов от нефти для финансирования незаконной деятельности. Позднее Вашингтон ввел морскую блокаду для танкеров с нефтью, подпадающих под санкции, при их заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

Также Трамп, в декабре того же года, заявил, что ограничения доступа США к энергетическим ресурсам Венесуэлы являются незаконными.

Ранее, писал 5-tv.ru, политолог и военный эксперт Юрий Кнутов высказался о целях США в Венесуэле.

