Министр внутренних дел Венесуэлы призвал сохранять спокойствие

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Marcos Salgado; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Власти продолжают оценивать причиненный ущерб.

Ситуация в Венесуэле после атаки США остается стабильной, и гражданам следует сохранять спокойствие. Об этом вице-президент Венесуэлы по вопросам гражданской безопасности и министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо сообщил в видеообращении.

Власти продолжают оценивать причиненный ущерб.

При этом Кабельо отметил, что страна сохраняет порядок, а действия атакующих достигли лишь частичного эффекта. По его словам, рассчитывать на массовые протесты против властей у США не получилось, поскольку венесуэльский народ не поддался панике.

В видеообращении, показанном телеканалом Telesur, Кабельо находился на улице в бронежилете среди военнослужащих и гражданских. Он объяснил, что военные в Каракасе проводят осмотр последствий «преступной террористической атаки». Конкретных данных о пострадавших и разрушениях министр не озвучил.

Кроме того, глава МВД призвал граждан доверять политическому и военному руководству страны и не создавать благоприятных условий для действий врага.

Накануне в нескольких районах Каракаса прогремели сильные взрывы. Местные жители сообщали о взрывах на юге столицы, вблизи военных объектов, а также в районе международного аэропорта Симона Боливара в Майкетии и порта Ла-Гуайра.

Конфликт США и Венесуэлы

Напряженность между США и Венесуэлой сохраняется с осени 2025 года. Тогда Трамп неоднократно обвинял венесуэльские власти в нелегитимности и использовании нефтяных доходов для финансирования наркоторговли, торговли людьми и заказных убийств. Впоследствии он ввел морскую блокаду для танкеров с нефтью, попадающих под санкции, при их заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

Трамп, в декабре того же года, заявил, что действия Каракаса по ограничению доступа США к энергетическим ресурсам страны являются незаконными.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ обеспокоены насильственным вывозом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги из страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.