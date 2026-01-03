Трамп устроит грандиозное шоу вокруг ареста Мадуро, чтобы поднять свои рейтинги

Фото, видео: Reuters/Maxwell Briceno; 5-tv.ru

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что президенту Венесуэлы предлагали добровольно уйти в отставку и уехать в Катар.

Президент США Дональд Трамп устроит грандиозное шоу вокруг ареста венесуэльского лидера Николаса Мадуро, чтобы поднять свои рейтинги. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Да, действительно, мы наблюдаем на текущий момент самую масштабную военную операцию США в Латинской Америке со времен вторжения в Панаму в 1989 году. Да, сначала нанесли ракетные удары по военным и гражданским объектам в Каракасе, потом отправили туда отряд спецназа „Дельтафорс“, выкрали, судя по всему, президента Венесуэлы Мадуро вместе с его женой и вывезли в Соединенные Штаты Америки», — говорит эксперт.

По словам Дудакова, скорее всего, это разовая операция. Нужно понимать, что нынешняя эскалация крайне непопулярна в американском обществе, поскольку порядка 70% американцев выступают против конфликта с Венесуэлой.

«Но Трампу нужно показать то, что вот он способен такие операции по смене режима, ну, что называется, в буквальном смысле слова, проводить. Ну, просто выкрасть президента и вывезти его в США по тем обвинениям, которые против него выдвигаются», — рассуждает Дудаков.

Американцы надеются, что это расшатает систему венесуэльской власти и на пост президента удастся привести представителя оппозиции, чтобы сделать Венесуэлу страной, которая была бы лояльна политике США и находилась бы в общем тренде американской стратегии.

«Не думаю, что это самый вероятный сценарий на текущий момент. То есть, конечно, есть, во-первых, вероятность того, что случится полная хаотизация страны. Вот тогда как бы просто Венесуэла перейдет под контроль наркокартелей и синдикатов, с которыми Трамп якобы борется», — объяснил Дудаков.

При этом политолог считает, что у нынешней власти Венесуэлы есть все шансы удержаться, однако на нее будет оказываться колоссальное давление, американцы вновь начнут угрожать подобными операциями.

«Будут требовать, конечно, очень серьезных уступок и в вопросе, связанном с нефтяными месторождениями, и во всех других повестках», — сказал Дудаков.

Политолог напомнил, что ранее в СМИ появлялась информация о том, что президенту Венесуэлы Николасу Мадуро предлагали добровольно уйти в отставку и уехать в Катар, однако он на это не пошел, поэтому американцы решили устроить военную операцию.

«Конечно, как бы ему грозят серьезные обвинения в США. То есть, де-факто, это пожизненный срок. Вот, но возможно, что как бы, если там все-таки была какая-то договоренность предварительная перед всей этой операцией, может быть, все-таки как бы у него будет возможность остаться на свободе и куда-то потом переехать», — пояснил Дудаков.

По словам политолога, американский лидер Дональд Трамп устроит грандиозное шоу вокруг ареста Мадуро, чтобы поднять свои рейтинги.

«Очевидно, что, конечно, да, это никак не соотносится с международным правом. Более того, там это вызывает вопросы даже с точки зрения мутно-американского права, потому что, как мы видим, да, не был уведомлен Конгресс и Сенат об этой военной операции», — говорит Дудаков.

Эксперт отметил, что оппоненты Трампа, в частности, демократы в Комитете Сената по международным отношениям, уже критикуют все эти действия и говорят о том, что эта операция по смене режима не соотносится с национальными интересами США.

«Но Трампу нужно показать то, что видите, я это все устроил, потерь у американцев не было, а теперь можно будет с позиции силы с Венесуэлой договариваться. То есть постарается это все перевернуть в свою пользу», — заключил политолог.

В субботу, 3 января, в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Позже журналистам информацию о причастности страны к атаке подтвердили в Белом доме. Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро был захвачен США.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства. Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями, при заходе в венесуэльские порты и выходе из них. В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

