Тайный план США: зачем на самом деле проводилась операция против Венесуэлы

В Вашингтоне не рассчитывают на продолжение активных действий на территории атакованной страны.

Силовая операция США против Венесуэлы изначально задумывалась как отвлекающий маневр для задержания президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил глава комитета Сената США по энергетике Майк Ли.

По его словам, госсекретарь США проинформировал законодателей, что венесуэльский лидер будет привлечен к суду по уголовным обвинениям. При этом в Вашингтоне не рассчитывают на продолжение активных действий на территории Венесуэлы после его задержания. Такая позиция, как отметил Ли, была озвучена американской стороной заранее.

Аналогичную оценку дал и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио. Он дал понять, что после ареста Мадуро дальнейшая эскалация со стороны Соединенных Штатов не планируется, а сама военная операция носила вспомогательный характер и служила прикрытием для основной задачи.

До этого стало известно, что элитное подразделение спецназа США провело операцию по захвату Николаса Мадуро. Вместе с супругой он был вывезен за пределы Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выступить с заявлением по этому поводу в резиденции Мар-а-Лаго. Пресс-конференция ожидается около 19:00 по московскому времени.

На фоне этих событий в нескольких районах Каракаса прогремели мощные взрывы 3 января. Местные жители сообщали, что часть детонаций произошла на юге столицы, где расположены военные объекты. Также поступала информация о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Конфликт США и Венесуэлы

Дональд Трамп, осенью 2025 года, неоднократно обвинял власти Венесуэлы, которые он называл нелегитимными, в использовании нефтяных доходов для финансирования наркотерроризма, торговли людьми и заказных убийств. Впоследствии он объявил о введении жесткой морской блокады в отношении танкеров с нефтью, подпадающих под санкции, при их заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

К тому же Трамп, в декабре 2025 года, заявлял, что Каракас незаконно лишил США прав на доступ к энергетическим ресурсам страны, расценив эти действия как противоправные.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД России сделало заявление о нападении США на Венесуэлу.

