Вице-президент Венесуэлы заявила о гибели чиновников, военных и мирных граждан в ходе атаки

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что в результате атаки США погибли чиновники, военные и мирные граждане. Ее заявление транслировал государственной телеканал VTV.

«Мы осуждаем эту жестокую агрессию, которая забрала жизни чиновников, военных и невинных венесуэльцев», — сказала она в своей речи.

Делси Элоина Родригес Гомес является государственным и политическим деятелем, исполняет роль вице-президента Венесуэлы с 14 июня 2018 года. Ранее она комментировала политику Вашингтона в стране — по ее словам, США не просто хотят незаконно завладеть природными ресурсами страны, но и намеренно срывают ее газовые соглашения с другими государствами Карибского бассейна.

В различных районах Каракаса 3 января прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.

Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что элитный спецназ США провел операцию по захвату Николаса Мадуро. Венесуэльский лидер и его жена были вывезены за пределы страны. Президент США Доналд Трамп анонсировал проведение пресс-конференции по этому вопросу в своей резиденции Мар-а-Лаго. Выступление запланировано ориентировочно на 19:00 по московскому времени.

